فلسطين تسجل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد إنها سجلت 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى ثلاث حالات وفاة.

وأضافت الوزارة في بيان أن من بين الإصابات الجديدة 401 إصابة في محافظة الخليل.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات منذ انتشار كورونا في مارس ارتفع إلى 4722 منها 4037 حالة نشطة و20 حالة وفاة فيما بلغ عدد حالات التعافي 665 حالة.

وأصدر الرئيس الفلسطيني‭‭‭ ‬‬‬محمود عباس اليوم الأحد مرسوما مدد فيه حالة الطوارئ المفروضة على الأراضي الفلسطينية منذ مارس آذار شهرا إضافيا.

وجاء في المرسوم "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".

ولليوم الثالث على التوالي تم إغلاق الضفة الغربية بشكل شامل بعد قرار الحكومة إغلاقها خمسة أيام قابلة للتمديد بعد ظهور مئات الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وسمحت الحكومة للمخابز والصيدليات ومحلات البقالة بالعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء.

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