العراق يطالب بالوقف الفوري للاعتداءات التركية على أراضيه

المصدر: د ب أ

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بيانا بشأن الاعتداءات التركية على العراق، فيما طالب بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "القوات التركية تقوم منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية"، مبينا "أننا نرفض وندين بشدة هذه الأعمال التي تسيء للعلاقات".

وطالب ملا طلال بـ"الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلاً عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية".

وأشار المتحدث باسم الكاظمي إلى أن "الحكومة العراقية سلّمت سفير الجمهورية التركية في بغداد رسالتي احتجاج رسميتين، شديدتي اللهجة، وتؤكد أنها ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها".



وحمل ملا طلال "الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كلّ ما يقع من خسائر بشرية ومادية، بالإضافة الى ما يمثله التجاوز والاعتداء من انتهاك لسيادة العراق واستقراره ووحدة أراضيه وأمن شعبه"، داعيا "المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة، وإسناد حق العراق السيادي في حماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه".

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