مصر تدين إطلاق الحوثيين 4 طائرات مفخخة بدون طيار باتجاه السعودية

المصدر: د ب أ

أدانت مصر إطلاق الحوثيين أربع طائرات مفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، التي تم اعتراضها وإسقاطها من قبل قوات التحالف العربي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، إن مصر "تُعلن عن تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي".

وتابع اليبان: " كما تؤكد (مصر) أن مثل تلك الممارسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد الذي لن يُفضي إلا إلى تعميق حالة التوتر، ويدفع باليمن الشقيق إلى دائرة مُفرغة قوامها الفوضى، ويذهب به بعيداً عما يفترض أن ينعم به الشعب اليمني من سلام واستقرار".

وتؤكد مصر مجدداً أهمية الاستجابة لكل دعاوى وقف إطلاق النار، حتى يتسنى تسوية تلك الأزمة الممتدة وفق مرجعيات الأزمة اليمنية المتفق عليها، لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة، اليوم، تدمير 4 طائرات حوثية مفخخة قبل وصولها إلى المملكة.

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