مصر تدين الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية

المصدر: د ب أ

أدانت مصر استمرار الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية المتسترة بدعاوى الأمن القومي الواهية، مؤكدة أن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم، ووصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية.

وقال البيان: "تؤكد مصر في هذا الإطار تضامنها الكامل مع العراق شعباً وحكومةً في مواجهة هذه الممارسات الاستفزازية، وتدعو كل الأطراف إلى احترام السيادة العراقية فعلاً وقولاً، والنأي به عن أي تجاذبات إقليمية ضارة تقوّض المصالح العليا للشعب العراقي الشقيق الذي يستحق وطناً آمناً مزدهراً".

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