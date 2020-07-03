أكبر معمر في مصر ينتصر على كورونا وإصابته تثير الدهشة

المصدر: القاهرة - وكالات

سجلت مصر أكبر معمر مصاب بفيروس «كورونا» (كوفيد 19)، يبلغ من العمر 106 أعوام، وحالته تتحسن، ويتماثل للشفاء.

وأصيب إبراهيم عبدالرحمن محمد العطار وهو معمر مصري يبلغ من العمر 106 أعوام، من قرية الصفاصيف بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بالفيروس، قبل 10 أيام، ويتم علاجه منزلياً بعد عزل جميع أبنائه وأحفاده الذين تجاوزوا 100 فرد، وأجريت لهم التحاليل اللازمة وجاءت نتيجة تحاليلهم سلبية.

ويقول حفيده محمد العطار إن جده أصيب بالفيروس قبل 15 يوماً، وظهرت عليه الأعراض، من ارتفاع في درجة الحرارة، وآلام في مختلف أنحاء جسمه، وتم عمل أشعة مقطعية وتحاليل له وتبين إصابته بـ«كورونا»، مضيفاً إنه تقرر علاجه منزلياً وفق تعليمات الأطباء لكون الأعراض خفيفة.

وذكر أنه قام بنقل جده لمستشفى دمنهور التعليمي، بعد وصول نسبة الأوكسجين في الدم إلى 75، وعدم توافر أسطوانات وبعد نقله للمستشفى ارتفعت النسبة إلى 97، وتحسنت حالته بشكل كبير، وهو يتعافى وسيخرج من المستشفى خلال ساعات.

وقال إن جده لم يخرج من المنزل قبل شهور بسبب إصابته بكسر، ولم يخالط أحداً، مشيراً إلى أنه لا يعلم من أين أصيب، وخاصة أن جميع أفراد الأسرة، ليسوا مصابين، وجاءت نتيجة تحاليلهم سلبية.

وأوضح أن الأطباء أكدوا تحسن حالة جده بشكل ملحوظ واقترب من التعافي، مطالبين أيضاً بضرورة بقائه معزولاً مدة 15 يوماً أخرى في المنزل بعد خروجه للنقاهة، وضمان سلامته.

وأشار إلى أن جده لديه 8 أولاد، وعدد من الأحفاد يتجاوز مائة حفيد وحفيدة.

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