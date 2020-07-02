ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 1796

المصدر: د ب أ

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان اليوم الخميس إلى 1796 إصابة بعد تسجيل ثماني إصابات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 35.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات إلى 35 منذ 21 فبراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة خمس حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1242 .

واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) أمس الأربعاء حركة الملاحة الجوية من وإلى لبنان. على أن يستقبل المطار 10% من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى ليتم تقييم النتائج على واقع انتشار فيروس كورونا.

وأكّد وزير الداخلية وجوب التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة وتفادي الاختلاط.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز