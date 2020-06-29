الكويت تسجل 582 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 350 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 582 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 45524 حالة.

ولفت إلى أن 145 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 819 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 36313حالة .



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز