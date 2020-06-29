6 وفيات و910 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الاثنين تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في السلطنة إلى 169 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل910 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 39060 حالة.

وأضافت أن الإصابات تشمل 535 حالة لعمانيين، و375 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 1222 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 22422.

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