"كورونا" يودي بحياة رئيس الجالية اليمنية بشمال السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي مساء أمس الأحد بأحد مستشفيات حائل، رئيس الجالية اليمنية بمنطقة حائل والمنطقة الشمالية عضو المجلس التنسيقي الأعلى للجالية اليمنية بالمملكة الشيخ عبدالهادي مصلح الغزالي، متأثرًا بالإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 عن عمر يناهز الـ 68 عامًا، حسبما ذكرت "سبق".

وكان "الغزالي" قد قدِم إلى السعودية العام 1973م، معلمًا بمدارس المنار بالبطحاء في الرياض، وفي العام 1975م، ترك التدريس ليتجه للعمل الحر في المقاولات بمنطقة حائل، والتي نجح فيها ببناء العديد من المنازل بالمنطقة.

وقد تم اختياره منذ أكثر من 30 عامًا رئيسًا للجالية اليمنية بمنطقة حائل والمنطقة الشمالية، وهو عضو بالمجلس التنسيقي الأعلى للجالية اليمنية بالسعودية.

وأسهم "الغزالي" بعديد المساهمات المجتمعية المختلفة بمنطقة حائل، ودعم العديد منها، إذ كان أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الملك عبدالعزيز بحائل وعضوًا في الغرفة التجارية بحائل وله إسهامات متميزة في عددٍ من النسخ لرالي حائل.

وكان من الأشخاص الذين يسجلون حضورهم باستمرار في اثنينة إمارة منطقة حائل منذ سنوات عديدة، ويحظى باحترام وتقدير جميع وجهاء ومسؤولي منطقة حائل.

ويُشار، إلى أن "الغزالي"حافظ على اللبس اليمني في جميع المناسبات الاجتماعية والرسمية، وكان هو الملاذ بعد الله لجميع أبناء اليمن في حائل وشمال المملكة، وسعى في تذليل كل الصعاب لهم.

"والغزالي" متزوج وله من الأبناء 13 ولدًا ومن البنات ست بنات.

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