الجزائر تسجل 305 إصابات جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الأحد، 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 22 حالة عن اليوم السابق.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الملخص الصحفي اليومي، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 13 ألفا و273.

كما كشف فورار، عن تسجيل 5 وفيات جديدة بانخفاض حالتين اثنتين عن اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 897.

وأشار إلى تسجيل 169 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع بذلك مجموع الأشخاص الذين تعافوا من المرض إلى 9371.

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