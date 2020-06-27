التحذيرات الدولية ضد التدخلات التركية تتصاعد

المصدر: (عواصم ـ البيان، وكالات )

شددت الدول الأوروبية من لهجتها ضد التصعيد التركي في ليبيا، والذي تقوده ميليشيات حكومة الوفاق ومرتزقة تركيا.

وأصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا بياناً مشتركاً دعت فيه إلى إنهاء كل التدخلات الأجنبية في ليبيا، والالتزام بحظر السلاح الذي تنتهكه تركيا وفق بيان سابق لفرنسا والدول الأوروبية.

كما دعت الدول الثلاث إلى إنهاء المعارك فوراً وبلا شروط وتعليق التعزيزات العسكرية، خصوصاً بعد تعنت حكومة الوفاق وراعيتها تركيا في توسيع المعارك والتوتر عبر استهداف مدينة سرت والحقول النفطية.

اقرأ أيضاً:



أوروبا تقترح 3 محاور لحلحلة أزمة ليبيا

مواقف تركيا تضع «الناتو» أمام حتمية المراجعة الشاملة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز