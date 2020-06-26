الجزائر تسجل 240 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الجمعة، تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهو أكبر معدل يومي منذ اكتشاف الوباء في شباط/ فبراير الماضي.

وصرح جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا، في تصريح صحفي أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12685 موزعة عبر كل مدن البلاد.

وأشار فورار إلى تسجيل 7 وفيات جديدة ليصبح بذلك مجموع الوفيات 885.

وأوضح أنه تسجيل تماثل 146 حالة جديدة للشفاء، ليصبح بذلك مجموع الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 9066، كما كشف عن وجود 48 مريضا داخل العناية المركزة.

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