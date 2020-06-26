الاحتجاجات تشتعل في لبنان بسبب الأوضاع المعيشية

المصدر: د ب أ

قام عدد من المواطنين في لبنان بتحركات احتجاجية منذ صباح اليوم، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية، وارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس اليوم عتبة الـ 7500 ليرة لبنانية.

وعمد عدد من المحتجين إلى قطع الطريق ساعات في منطقة برجا (جنوب بيروت)، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية السيئة وارتفاع سعر صرف الدولار، قبل أن يتمكن الجيش اللبناني من إعادة فتح المنطقة.

وقطع عدد من المحتجين طريق تعلبايا بوادي البقاع، شرقي لبنان، منذ صباح اليوم.

وفي العاصمة بيروت، اقتحم عدد من المحتجين مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتوجهوا إلى مكتب الوزير رمزي المشرفية الذي لم يكن موجوداً بالوزارة، وطالبوا بمقابلته للاستماع إلى مطالبهم.

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