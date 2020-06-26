العراق ينفذ عملية أمنية ويقبض على 14 إرهابياً

المصدر: د ب أ

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم، أن جهاز مكافحة الإرهاب قام بعملية أمنية بمهنية عالية، واعتقل 14 متهماً بتنفيذ عمليات إرهابية.

وقالت قيادة العمليات، في بيان صحفي: "لقد انشغل شعبُنا العراقي الأبيّ والعالم بإطلاق النيران غير المباشرة على مقرات الدولة والمعسكرات العسكرية العراقية والسفارات الأجنبية المحمية من قبل الدولة للسنوات الماضية، ولأهمية الموضوع وانعكاساته السلبية على الأمن الوطني العراقي، بات موضوعاً متابعاً من أعلى المستويات".

وأوضح البيان: "بهدف إحاطة الشعب العراقي والرأي العام بالحقيقة لما يتعلق بهذا الموضوع والتطورات الحاصلة بشأنه ليلة 25/26 يونيو الجاري، نبين أنه توافرت معلومات استخبارية دقيقة عن الأشخاص الذين سبق أن استهدفوا المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالنيران غير المباشرة عدة مرات، ورصدت الأجهزة المعنية نوايا جديدة لتنفيذ عمليات إطلاق نار على أهداف حكومية داخل المنطقة الخضراء".

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