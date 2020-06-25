موريتانيا تسجّل أكبر عدد من الإصابات بكورونا منذ ظهوره

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة.

وقال مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة محمد محمود "تم تسجيل 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 198 حالة لمخالطين، و 8 حالات عدوى مجتمعية، و21 حالة وافدة، وذلك من أصل 2607 فحوصات تم إجراؤها".

وأوضح المسؤول الموريتاني أن مجموع الحالات المسجلة في البلاد منذ بداية الوباء ارتفع إلى 3519 حالة إصابة مؤكدة.

وأضاف أنه تم كذلك تسجيل 111 حالة شفاء جديدة، وحالتي وفاة، وبذلك يرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1074 حالة، في مقابل 116 حالة وفاة.

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