مصر: فتح دور العبادة والمطاعم والمقاهي السبت المقبل

المصدر: د ب أ

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، اليوم، فتح دور العبادة لأداء الشعائر الدينية اليومية بداية من السبت المقبل، مع استمرار تعليق الصلاة الجماعية الأسبوعية.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه سيتم فتح المقاهي والمطاعم بداية من السبت المقبل لتعمل بـ25% من طاقتها الاستيعابية.

وأضاف أنه سيتم إغلاق المحال التجارية الساعة الـ9 مساء، وإغلاق المطاعم والمقاهي الساعة الـ10 مساء، مشيراً إلى استمرار إغلاق الحدائق والشواطئ العامة.

وستعمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل.

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