السعودية تعلن تفاصيل موسم الحج المقبل

المصدر: واس

انطلق قبل قليل المؤتمر الصحفي الخاص بموسم حج 1441هـ، لوزير الحج والعمرة، ووزير الصحة السعودي.

وقال وزير الصحة إن قرار حج هذا العام بأعداد محدودة أمر لابد منه، انطلاقًا من الواجب الشرعي والإنسانين وقد تم وضع خطة صحية وإجراءات مشددة لحج هذا العام.

من جانبه أكد وزير الحج والعمرة أن المملكة تتشرف في كل عام في خدمة الملايين من ضيوف الرحمن وتعمل على تسهيل وتيسير كل السبل والإجراءات لعموم المسلمين من مختلف الجنسيات، للقدوم لآداء مناسك الحج والعمرة. وقد تم تجهيز خطط تنفيذية استثنائية لموسم حج هذا العام.

بث مباشر ..المؤتمر الصحفي لوزير الحج والعمرة ووزير الصحة السعودي عن حج هذا العام 1441 هجريhttps://t.co/kDINrbyOQK — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 23, 2020

وقال وزير الصحة أنه سيتم تجهيز طواقم طبية ترافق الحجاج في مناسكهم ..وتم تخصيص مستشفى تحسبا لأي طارئ ومركز صحي في مشعر منى، وأضاف أنه سيتم إخضاع الحجاج للحجر المنزلي بعد أدائهم المناسك.

وأضاف وزير الصحة أن المملكة وضعت خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام تبدأ قبل وصولهم للمشاعر المقدسة فيتم أخذ فحوصات لهم للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس.

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