الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في اليمن والعودة لاتفاق الرياض

المصدر: الرياض - وكالات

رحبت الإمارات باستجابة المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية لطلب وقف النار الشامل وخفض التصعيد والعودة لاتفاق الرياض.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية،على «تويتر» «الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على جهودها الحثيثة للتوصل إلى الاستقرار في اليمن الشقيق، وكل الترحيب لاستجابة الحكومة والانتقالي لوقف إطلاق النار الشامل، تنفيذ اتفاق الرياض يبعد شبح الانقسام والحرب ويعيد الأمل في السلام الذي ننشده جميعاً».

الإمارات تشيد بجهود السعودية لاستقرار اليمن الإمارات

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