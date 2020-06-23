الإمارات تشيد بجهود السعودية لاستقرار اليمن الإمارات

المصدر: أبوظبي،الرياض-البيان،وام

ثمّنت الإمارات الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية لتسوية الخلافات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وفقاً لاتفاق الرياض.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة علي جهودها الحثيثة للتوصل إلى الاستقرار في اليمن الشقيق، وكل الترحيب لاستجابة الحكومة والانتقالي لوقف اطلاق النار الشامل، تنفيذ اتفاق الرياض يبعد شبح الانقسام والحرب ويعيد الأمل في السلام الذي ننشده جميعا».

جهود

وفي سياق متصل، بحث قرقاش مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الجهود الأممية لتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن.

وناقش معاليه خلال اتصال هاتفي التطورات على الساحة اليمنية وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل سريعاً إلى حل سياسي باعتباره متطلباً أساسياً لتحقيق السلام في اليمن.

ترحيب

وأكد الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في وقت سابق من يوم أمس بأنه وفي ضوء التطورات الأخيرة في جزيرة سقطرى ومحافظة أبين، رحب التحالف باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلبه بوقف إطلاق النار الشامل ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالمملكة، للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض.

وأضاف أن التحالف يأسف للتطورات الأخيرة في عدد من المحافظات الجنوبية باليمن، ويدعو الأطراف كافة لإعلاء المصلحة الوطنية لليمن ومصالح شعبه وأمنه واستقراره ووقف إراقة الدماء الطاهرة. إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض عدد من الطائرات المسيّرة المفخخة وملاحقة طائرات أخرى.

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