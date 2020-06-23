مصر: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي "كورونا"

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، تسجيل 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 وفاة مقابل 1475 إصابة و87 وفاة أمس.

وأضافت الوزارة أن 397 مصاباً خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتعافيهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 56809 حالات، من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و2278 حالة وفاة.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، لا سيما في المحافظات التي تشهد معدلات إصابة عالية.

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