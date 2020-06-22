معونات إماراتية عاجلة لصيادي الخوخة

المصدر: (عدن - البيان)

وزعت فرق الإغاثة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، معونات غذائية عاجلة على صيادي مدينة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة، الذين فقدوا كل ممتلكاتهم، حيث وزعت فرق الهيئة السلال الغذائية المتكاملة على الصيادين وعائلاتهم حتى يستعيدوا نشاطهم وتعويض ما سلبوه منهم قراصنة في البحر، كما شملت المساعدات أسر الصيادين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز لدى قراصنة. وشكر محافظ الحديدة الحسن طاهر الإمارات على مساعداتها السخية لأبناء الساحل.

الهلال الأحمر الإماراتي يغيث الصيادين في الخوخة

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