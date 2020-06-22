الهلال الأحمر الإماراتي يغيث الصيادين في الخوخة

المصدر: عدن - البيان

وزعت فرق الإغاثة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس في الساحل الغربي لليمن مساعدات غذائية على الصيادين. ووزعت الفرق المعونات الغذائية العاجلة على صيادي مدينة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة والذين فقدوا كل ممتلكاتهم وتضمنت المساعدات سلالاً غذائية متكاملة للصيادين وعائلاتهم حتى يستعيدوا نشاطهم ولتعويض ما سلبوه منهم قراصنة في البحر، كما شملت المساعدات أسر الصيادين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز لدى قراصنة.

وحضر عملية التوزيع ممثل الهلال الأحمر والحسن طاهر محافظ الحديدة ووكيل أول المحافظة وليد القديمي وعادل المسعودي ممثل المؤتمر الشعبي العام وعدد من أعضاء السلطة المحلية بالمديرية.

مؤسسة رائدة

وألقى محافظ الحديدة كلمة شكر فيها دولة الإمارات على مساعداتها السخية لأبناء الساحل. وقال الحسن طاهر: إن هيئة الهلال الأحمر هي المؤسسة الرائدة في فعل الخير والمبادرون والساعون في الأعمال الإنسانية، وبصمات الهلال شاهدة في الساحل من أقصاه إلى أقصاه في كل الميادين الخدمية من مياه وتعليم وغذاء وغيره وستظل بصمة الهلال في اليمن على مدى التاريخ. من جهته، أكد رئيس فرع المؤتمر الشعبي أن «دولة الإمارات هي المساندة والداعمة لأبناء الساحل عبر جناحها الإنساني هيئة الهلال الأحمر وهي معنا بكل المناسبات ونرفع شكرنا لدولة الإمارات وقيادتها».

من جهتهم، عبر المستفيدون عن امتنانهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على المساعدات في هذا الظرف الحرج الذي يمرون به شاكرين دور الإمارات الإنساني في الساحل خصوصاً واليمن عموماً.

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