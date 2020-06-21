الكويت تسجل 505 إصابات جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 326 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 505 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 39650 حالة.

ولفت إلى أن 186 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 514 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 31240حالة.

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