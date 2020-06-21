المغرب تسجل 226 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم السبت، تسجيل 226 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 9839 حالة في المغرب، حسبما أفادت صحيفة هسبريس المغربية.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 512327 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 213 حالة، بينما تم التأكد من 106 حالات شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 8223.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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