الكويت تسجل 467 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 319 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله إنه تم تسجيل 467 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 39145 حالة.

ولفت إلى أن 180 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 536 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 30726 حالة .

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