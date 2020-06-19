أحكام مشددة على عناصر إرهابية في تونس

المصدر: د ب أ

أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن لمدة 48 عاماً ضد 26 عنصراً إرهابياً أغلبهم في حالة فرار لتورطهم في أعمال إرهابية ضد الجيش وذبح راعيي غنم.

وتكتسي الأحكام صبغة النفاذ العاجل بحق عنصر إرهابي موقوف يدعى برهان البولعابي و25 آخرين في حالة فرار، بحسب ما نقلت إذاعة "موزاييك" الخاصة عن مصدر في المحكمة الابتدائية بالعاصمة اليوم الجمعة.

والبولعابي الموقوف منذ 2018 في عملية عسكرية، منتسب إلى تنظيم تابع لـ"داعش"، وهو متورط بمعية العناصر الفارة في شن هجوم إرهابي ضد دورية للجيش في 2015 أودت بحياة خمسة جنود والمشاركة في قتل جندي في 2016.

وتورط الجناة في ذبح طفل راعٍ للأغنام في 2016 ثم شقيقه الأكبر في 2017 وفصل رأسيهما، وشن مداهمات على السكان قرب الجبال للاستيلاء على مؤن غذائية.

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