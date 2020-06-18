سلطنة عمان تسجل 3 وفيات و739 إصابة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 119 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل739 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 26818 حالة.

وأضافت الوزارة أن الإصابات تشمل 302 حالة لعمانيين، و437 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 1467 مصابا تماثلوا للشفاء ، ليصل اجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 13264.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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