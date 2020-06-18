أول فيديو لوصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى مصر

المصدر: د ب أ

أفادت وسائل إعلام مصرية بوصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى مصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بعد تحريرهم.

وكان مصدر أمني ليبي أفاد ليل الأربعاء/الخميس بأن العمال المصريين، وعددهم 23 شخصا، سيصلون إلى القاهرة بعد تحريرهم في العاصمة الليبية طرابلس.

وكان التلفزيون المصري ذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المحتجزين، مشيرا إلى أن اتصالات مصرية ليبية تسهم في إعادة المحتجزين وتأمين وصولهم للبلاد.

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