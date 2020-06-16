الكويت تستنكر ضم الاحتلال أراضي من الضفة الغربية

المصدر: د ب أ

أكدت دولة الكويت، اليوم، أن تنفيذ "الاحتلال الإسرائيلي مخططاته بضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت، عمل مستفز وعدواني وباطل قانونياً".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم، عن المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، السفير جمال الغنيم، قوله خلال كلمة ألقاها في جنيف أمس أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، إن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويمثل تقويضاً للجهود الدولية الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

وشدد الغنيم على أن دعم دولة الكويت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة يعد من الثوابت الأساسية في سياستها الخارجية، مضيفاً أن "القضية الفلسطينية ستبقى على رأس أولوياتنا، وأن الدعم الكويتي مستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين".

ونبه إلى مسؤولية المجتمع الدولي في إدراك مدى التصعيد الخطير الذي تشكله هذه التهديدات والاستفزازات الإسرائيلية بالضم، لكونها تهدد كل الجهود التي بُذلت لإقامة سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز