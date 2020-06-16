سلطنة عمان تسجل 6 وفيات و745 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 114 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل745 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 25269 حالة.

وأضافت الوزارة أن الإصابات تشمل 377 حالة لعمانيين، و368 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 1556 مصابا تماثلوا للشفاء ، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 11089.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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