مقتل مدني بإطلاق نار على الجيش الجزائري عند الحدود مع مالي

المصدر: أ ف ب

قُتل مدني أمس الاثنين جراء إطلاق نار مجهول المصدر على عسكريين جزائريين في تينزواتين في أقصى جنوب الجزائر، عند الحدود مع مالي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية.

وجاء في بيان للوزارة أنه "تم إطلاق النار من مصدر مجهول من إخرابن باتجاه مواقع حرس الحدود، أصيب على إثرها أحد الأشخاص المتجمهرين".

وأوضح البيان أن أفراد حرس الحدود سارعوا "إلى إجلائه للتكفل به من طرف المصالح الصحية، غير إنه فارق الحياة نتيجة خطورة الإصابة".

ونسبت وزارة الدفاع إطلاق النار إلى "بعض الأشخاص المعروفين" في المنطقة الذين يمارسون "نشاطاتهم المشبوهة في مجال التهريب والجريمة المنظمة بمحاولة تخريب الجدار الحدودي العازل وتحريض السكان على العنف والتظاهر، لفك الخناق على مصالحهم المشبوهة في المنطقة".

ونفت الوزارة في بيانها معلومات وصفتها بأنّها "ادعاءات باطلة" و"تحريضية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تُوجّه أصابع الاتهام لأفراد من الجيش الوطني الشعبي بإطلاق النار على أشخاص بمنطقة إخرابن المالية، المحاذية لبلدية تينزواتين بالناحية العسكرية السادسة" خلال تظاهرة لسكان المنطقة جرت خلالها محاولة لإزالة الأسلاك الشائكة التي تفصل جانبي الحدود من أجل التزوّد بالمياه من مجرى مائي مجاور.

وتقع منطقة تينزواتين عند الحدود مع مالي، ويقطنها آلاف الجزائريين واللاجئين الوافدين من مالي.

وهذه المنطقة الصحراوية محرومة من الإنماء وتعاني من شحّ المياه ومن موقعها المحاذي لمالي العرضة دوماً لتهديد الهجمات الجهادية.

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