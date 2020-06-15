دولة عربية تعلن الفوز بمعركة كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ أمس الأحد الفوز بمعركة "وباء كورونا" عشية رفع الحجر الصحي في كامل أنحاء البلاد.

وقال الفخفاخ في حوار بث بصفة متزامنة في وسائل إعلام تونسية مساء أمس "يمكننا القول اليوم إننا ربحنا المعركة. يجب أن نقول هذا ونفتخر به ونحافظ عليه بالوقاية والتباعد".

وأضاف الفخفاخ "اليوم تنتهي المرحلة الثالثة من الحجر الصحي. تم فتح الاغلاق بنسبة مائة بالمائة. ونستعد لإعادة فتح الحدود".

وانتهت المرحلة الثالثة والأخيرة من الرفع التدريجي للحجر الصحي أمس الأحد، فيما حددت الحكومة تاريخ 27 يونيو الجاري لفتح الحدود واستئناف الرحلات الدولية.

وشهدت تونس 49 حالة وفاة نتيجة وباء كورونا فيما أصيب 1096 شخصا بالفيروس لكن غالبية الولايات انعدمت فيها الاصابات الجديدة منذ اسابيع.

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