الحكم بإعدام 3 متهمين وبالمؤبد لـ 8 في قضية أمن دولة بمصر

المصدر: د ب أ

قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في مصر بمعاقبة 3 متهمين حضوريًا بالإعدام شنقا في قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر، وهي الواقعة التي تضمنت قتل اثنين من أفراد حراسته والشروع في قتل آخرين.

وعاقبت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي اليوم الاحد ثمانية آخرين بالسجن المؤبد في نفس القضية.

كما تضمن الحكم، إلزام المتهمين بدفع مبلغ 244 ألفا و357 جنيها عن الأضرار الناجمة عما ارتكبوه من جرائم.

وبموجب الحكم، لا يجوز للمتهمين المحبوسين، الطعن عليه بأي شكل كونه صادر من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، وتصبح الأحكام نهائية وباتة بالتصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

وكان النائب العام السابق المستشار نبيل صادق أمر بإحالة 11 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة "حسم" المسلحة، التي تقول السلطات المصرية إنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

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