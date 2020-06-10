إضراب الأطباء في لبنان احتجاجا على الاعتداءات ضدهم

المصدر: د ب أ

توقف أطباء لبنان عن العمل اليوم الأربعاء التزاماً بقرار نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس بالإضراب العام استنكارا للاعتداءات التي يتعرض لها الجسم الطبي في مختلف المناطق.

ونفذ الأطباء ولجنة الأطباء في مختلف المناطق اللبنانية وقفات احتجاجية وتوقفوا عن العمل باستثناء استقبال الحالات الطارئة.

وطالب الأطباء بإصدار قانون يحمي الطبيب والمؤسسات الاستشفائية.

ويطالب الأطباء الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة للقبض على الفاعلين وسوقهم الى العدالة وإنزال أشد العقوبات بهم. كما يطالبون بالإسراع بإقرار قانون يحمي الأطباء.

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