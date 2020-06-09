مساعدات الإمارات لمكافحة كورونا تصل إلى 64 دولة حول العالم

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

أكد التقرير المحدّث لوزارة الخارجية والتعاون الدولي حول «جهود ومساعدات الإمارات الإنسانية لمكافحة فيروس «كوفيد ـ 19» أن الإمدادات الطبية، التي قدمتها دولة الإمارات للدول المتأثرة بفيروس كورونا المستجد منذ انتشاره في مدينة ووهان الصينية بلغت 730 طنا من من المستلزمات الطبية، من سترات الوقاية والأقنعة الجراحية والمطهرات والمحاليل والقفازات والكمامات، شملت 64 دولة حول العالم واستفاد منها أكثر من 730 ألفا من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية.

ومنذ انتشار جائحة كورونا المستجد التزمت دولة الإمارات بدورها الإنساني في مثل هذه الأزمات حتى في ظل التحديات الكبيرة للمرض والتداعيات الخطيرة للوباء الذي قضى حتى الآن على أكثر من 407 آلاف شخص حول العالم وأصاب ما يزيد على 7.2 مليون آخرين.

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات بالتعاون مع الاتحاد للطيران وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، عملت على إعادة 25 مواطنا أمريكيا إلى بلادهم لم يتمكنوا من السفر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، كما التقى معالي يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة بمعالي مايك بومبيو وزير الخارجية ونقل إليه رسالة دعم وتضامن من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وكانت سفارة دولة الإمارات في واشنطن من أوائل المتبرعين للمركز الوطني لطب الأطفال، الذي أطلق أول موقع اختبار للأطفال والمرضى الصغار المصابين بفيروس كورونا المستجد في واشنطن. كما تقدم دولة الإمارات الدعم الخيري للمطبخ المركزي العالمي للشيف خوسيه أندريس، الذي يوزع 50 ألف وجبة طازجة على المجتمعات المحتاجة، وتدعم سفارة دولة الإمارات منظمة «فيد ذا فايت»، وهي منظمة توزع وجبات الطعام على العاملين في مجال الرعاية الصحية، وأسواق «غود فود ماركتس»، التي توفر خدمات البقالة لسكان واشنطن المحتاجين.

وأفاد التقرير أن الإمارات العربية المتحدة قدمت 200 ألف مجموعة اختبار بقيمة 20 مليون دولار (73.5 مليون درهم) إلى أحد أكبر مراكز فحص فيروس كورونا المستجد في لاس فيجاس في ولاية نيفادا بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لفحص الآلاف من سكان نيفادا.

المملكة المتحدة

ووفقاً للتقرير حولت دولة الإمارات «إكسل لندن»، والذي يعد أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات في العاصمة البريطانية، إلى مستشفى ميداني طارئ لعلاج المرضى المصابين بـ فيروس «كوفيد ـ 19»، والذي سمي بمستشفى Nightingale NHS ، ليتسع لـ 4000 سرير ويكون قادرا على توفير مجموعة شاملة من مرافق الدعم الطبي للمصابين بالفيروس.

وفي 5 أبريل، سهلت دولة الإمارات إعادة 345 سائحا بريطانيا كانوا في زيارة إلى الدولة، وقال سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات باتريك مودي في هذا الصدد: «أتقدم بالشكر الجزيل لدولة الإمارات، التي ساعدت في تحقيق ذلك.

وفي 30 أبريل الماضي، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بإرسال شحنة من المساعدات العاجلة تضم 60 طنا من معدات الحماية الشخصية والتجهيزات الطبية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية لتعزيز جهودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي 5 يونيو الجاري، أرسلت دولة الإمارات مساعدات تحتوي على 6.6 طن من المواد الأولية إلى المملكة المتحدة لتتمكن من إنتاج الملايين من مستلزمات الحماية الشخصية.

الصين

وبحسب التقرير وفي أعقاب تفشي فيروس «كوفيد ـ 19» للمرة الأولى في مدينة ووهان، قدمت دولة الإمارات نحو 20 طنا من الإمدادات الطبية، بما في ذلك أقنعة الوجه والقفازات إلى الصين، وفي 26 يناير، غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تويتر، قائلا: «نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس كورونا، ونحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة، وأن دولة الإمارات وفي إطار نهجها الإنساني على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم للصين والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس».

وفي 4 مارس الماضي، وفي إطار مبادرة «الإمارات وطن الإنسانية»، قامت دولة الإمارات بإجلاء 215 شخصا من جنسيات مختلفة من مقاطعة هوبي الصينية إلى مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

إيران

وأرسلت دولة الإمارات طائرة حملت 5.7 طن من الإمدادات الطبية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى خمسة خبراء من المنظمة إلى إيران بتاريخ 3 مارس لمساعدة 15 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية و100 ألف شخص آخر، وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في مكالمة مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في 15 مارس، دعم دولة الإمارات للشعب الإيراني في مواجهته لهذه الأزمة، وقد انطلقت الإمدادات الثانية من المعدات الطبية إلى إيران بتاريخ 17 مارس، حيث أرسلت دولة الإمارات أكثر من 33 طنا من الإمدادات الطبية الحيوية، بما في ذلك القفازات والأقنعة الجراحية، فضلا عن معدات الحماية الأخرى لمساعدة 33 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

كورويا الجنوبية

وفي إطار جهودها الإنسانية المستمرة في الحد من آثار فيروس كورونا عالميا، قامت دولة الإمارات في 19 مارس، بالمساهمة في إجلاء 80 مواطنا من رعايا كوريا الجنوبية بينهم 6 يحملون الجنسية الإيرانية من عائلاته، وقد تمت عملية الإجلاء من خلال نقل الركاب الكوريين الجنوبيين من طهران على متن طائرة مستأجرة إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومن ثم تم نقلهم على متن طائرة الخطوط الجوية "آسيانا" إلى مطار "إنتشيون" الدولي، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والهيئة العامة للطيران المدني.

كرواتيا

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات قدمت مساعدات طبية تبلغ 13 طنا، بما في ذلك أقنعة للوجه، في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في 22 مارس الماضي، وقد وصف بأنه الأقوى الذي يضرب البلاد منذ 140عاما.

سيشيل

وبحسب تقرير وزارة الخارجية والتعاون الدولي المحدث، تبرعت دولة الإمارات بـ 13 طنا من الإمدادات الطبية لحكومة سيشل لمساعدتها في مكافحة فيروس «كوفيد ـ 19» ووصلت شحنة من المساعدات الإنسانية في 25 مارس شملت مستلزمات ومعدات وقائية مثل القفازات والأقنعة وغيرها من المواد الطبية.

اليونان

كما تبرعت دولة الإمارات بـ 13 طنا من الإمدادات الطبية لليونان في 26 مارس، شملت أغطية خاصة للحماية وقفازات طبية ومطهرات، وقال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في بيان له:«إن اليونان تجمعها علاقات صداقة وطيدة بدولة الإمارات، ويتجلى التضامن مع حلفائنا خلال هذه الأوقات الصعبة - ويتضح ذلك من خلال إيصال الإمدادات الطبية القيمة».

أوزباكستان

وبين التقرير أن دولة الإمارات أرسلت طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية أوزباكستان في 28 مارس، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» يستفيد منها نحو 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس، وفي 5 مايو أرسلت الإمارات 5 أطنان إضافية من المساعدات إلى أوزبكستان لمساعدة 5 آلاف من العاملين في القطاع الطبي.

ماليزيا

وفي 29 مارس الماضي سيرت دولة الإمارات معدات وإمدادات طبية الى كوالالمبور، وقد التقى معالي هشام الدين حسين وزير الخارجية الماليزي وخالد الغيث سفير دولة الإمارات لدى ماليزيا لتبادل الحديث حول أفضل الممارسات في مجال التصدي لهذا الوباء.

صربيا

وفي نفس اليوم 29 مارس تبرعت دولة الإمارات بـ 20 طنا من المعدات الطبية إلى بلغراد وشمل الجزء الأول من التبرع 13.750 بدلة واقية، و15 ألف زي للكادر الطبي، و500 ألف قفاز، و30 ألف واقي للأحذية، و20 ألف قناع، و6 آلاف مطهرن وكان في استقبال الشحنة معالي أليكسندر فولين وزير الدفاع الصربي، ومعالي زلاتيبور لونكار وزير الصحة، ومبارك سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى صربيا.

أفغانستان

واشار التقرير إلى أن دولة الإمارات أرسلت شحنة مساعدات طبية عاجلة إلى أفغانستان تحتوي على 20 ألف وحدة اختبار ومعدات لفحص آلاف الأشخاص، وفي 22 مايو أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحمل 7 أطنان إضافية من الإمدادات الطبية إلى أفغانستان لمساعدة حوالي 7 آلاف من المهنيين الطبيين في احتواء المرض.

البرازيل

ونقل طيران الإمارات 500 ألف وحدة اختبار من الصين إلى ساو باولو في الأول من أبريل، وسوف يتم إرسال طائرة ثانية محملة بالإمدادات الطبية مجددا إلى البرازيل.

باكستان

وسلمت دولة الإمارات دفعة أولى من الإمدادات الطبية الهامة إلى باكستان في 2 أبريل، وكتب حمد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى الطبية باكستان على تويتر:«التزامنا بالنهج والمبادئ الإنسانية لمساعدة الشعوب في هذا الظرف الدقيق.

وفي 5 أبريل وصلت الدفعة الثانية المقدمة من دولة الإمارات والمكونة من 11 طنا من الإمدادات الطبية إلى إسلام أباد، وفي 28 أبريل، أرسلت الإمارات 14 طنا ً إضافيا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى باكستان، استفاد منها 7000 من المتخصصين في الرعاية الطبية.

إيطاليا

كما تم إرسال طائرة إماراتية تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا، ليستفيد منها نحو 13 ألفا من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كازاخستان

وتم إرسال طائرة إماراتية تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كازاخستان، ليستفيد منها نحو 13 ألفا من العاملين في القطاع الطبي، دعما لهم في مواجهة فيروس «كوفيد ـ 19».

كولومبيا

وأوضح التقرير أن طائرة إماراتية تحمل 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية أرسلت إلى كولومبيا، ليستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لمساعدتهم على مواجهة فيروس كورونا المستجد، كما قامت الطائرة بإعادة 63 مواطنا كولومبيا إلى بلادهم.

أوكرانيا

وأرسلت دولة الإمارات 13 طنا من المساعدات الطبية إلى أوكرانيا في 10 أبريل لدعم أكثر من 13 ألفا من المتخصصين في الرعاية الصحية، كما أعادت 113 مواطنا أوكرانيا من دولة الإمارات إلى بلادهم.

بلغاريا

وألتقى معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، معالي إميل كارانيكولوف، وزير الاقتصاد البلغاري في 12 أبريل، لمناقشة التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وبلغاريا في ضوء التحديات التي يواجهها العالم بسبب انتشار وباء «كوفيد ـ 19» كما تم تبادل السلع بين البلدين لتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة الفيروس.

إثيوبيا

تم إرسال طائرة مساعدات إماراتية تحمل 33 طنا من الإمدادات الطبية إلى إثيوبيا في 13 أبريل، لمساعدة أكثر من 33 ألفا من المتخصصين في الرعاية الصحية، ونقلت الطائرة 15 طنا من دولة الإمارات إلى إثيوبيا، فضلا عن 3 أطنان من الدولة إلى منظمة الاتحاد الأفريقي و 15 طنا من منظمة الصحة العالمية لمساعدة إثيوبيا و30 دولة أفريقية أخرى في مكافحة وباء كورونا المستجد، وفي 6 مايو، أرسلت دولة الإمارات شحنة إضافية من المساعدات إلى إثيوبيا لمساعدة الآلاف من المهنيين الطبيين.

وأرسلت دولة الإمارات 3 أطنان من المساعدات إلى الاتحاد الأفريقي، وكذلك ساهمت بنقل 15 طنا من المساعدات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية لتعزيز جهود أكثر من 30 دولة أفريقية في مكافحة جائحة «كوفيد ـ 19».

قبرص

وبحسب التقرير أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات حملت 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى قبرص في 13 أبريل، يستفيد منها نحو 6000 من العاملين في الرعاية الصحية لمساعدتهم في مكافحة وباء كورونا.

الصومال

كما أرسلت دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، طائرة مساعدات تحمل حوالي 27 طنا من الإمدادات الطبية إلى الصومال في 14 أبريل وتكونت من 7 أطنان من دولة الإمارات و20 ً طنا من منظمة الصحة العالمية، يستفيد منها نحو 27.000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لمكافحة الوباء.

موريتانيا

وأرسلت دولة الإمارات طائرة حُملت بـ 18 طنا من المستلزمات الطبية والغذائية إلى جمهورية موريتانيا الإسلامية بتاريخ 19 أبريل، ليستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في المجال الطبي، وفي 6 يونيو، أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 18 طنا من المساعدات الطبية والغذائية إلى موريتانيا، استفاد منها نحو 14 ألفا من المهنيين الطبيين.

جنوب أفريقيا

وفي 20 ابريل أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية جنوب أفريقيا لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ويستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

السودان

كما سيرت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية السودان الشقيقة في 22 أبريل، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد ـ 19» ليستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس، وفي 29 مايو، أرسلت دولة الإمارات 11 طنا إضافيا من الإمدادات الطبية إلى السودان.

قيرغيزستان

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى قيرغيزستان في 23 أبريل، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ويستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

أرمينيا

وأرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أرمينيا في 27 أبريل، لدعم البلاد في الحد من انتشار الفيروس وسيستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

ومؤخرا أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 20 طنا من الإمدادات الطبية إلى إندونيسيا في 27 أبريل، و7 أطنان من الإمدادات الطبيةإلى نيبال و و7 أطنان غلى الفليبين و7 أطنان إلى بنجلاديش، و7 أطنان من المساعدات الطبية إلى الهند و5 أطنان إلى بوتسوانا.

كما أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كينيا في 4 مايو، وفي نفس اليوم ارسلت طائرة مساعدات تحتوي على7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى غينيان وفي 6 مايو طائرة مساعدات تحتوي على 7.7 طنا من الإمدادات الطبية إلى زيمبابوين وفي 10 مايو سيرت طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى النيجر و 6 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية مالي و7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى سيراليون، وفي 12 مايو، أرسلت الإمارات العربية المتحدة 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بيلاروسيا، و 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى مونتينيغرو في 13 مايو، و7 أطنان إلى رومانيا في 14 مايو، و 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى ألبانيا في 15 مايو.

فيما سهلت الأمم المتحدة تسليم 16 طنا من الإمدادات الطبية العاجلة المقدمة من دولة الإمارات في 19 مايو، لتعزيز جهود الأراضي الفلسطينية المحتلة على احتواء الوباءن كما أرسلت الإمارات العربية المتحدة 4 أطنان من الإمدادات الطبية إلى غامبيا في 20 مايو، و7 أطنان إلى القمر المتحدة في 21 مايو، و 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في 25 مايو، و10 أطنان من الإمدادات الطبية إلى طاجيكستان و6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كردستان العراق في 28 مايو.

وخلال شهر يونيو الجاري أرسلت دولة الإمارات 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى غروزني الروسية في 2 يونيو، وفي 3 يونيو، أرسلت دولة الإمارات 9 أطنان من الإمدادات الطبية إلى داغستان الروسية، لمساعدة حوالي 9 آلاف من المهنيين الطبيين و9 أطنان من الإمدادات الطبية إلى مدغشقر في 3 يونيو، و8 أطنان من الإمدادات الطبية في 4 يونيو إلى كوبا.

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