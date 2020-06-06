المغرب يسجل 61 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8132 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 208 حالات.

كما لفتت إلى شفاء 10 مصابين، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7278، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 276532 حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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