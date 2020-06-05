ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 1312

المصدر: د ب أ

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" اليوم الجمعة في لبنان إلى 1312 إصابة بعد تسجيل 6 إصابات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واستقر عدد الوفيات عند 28 .

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا " المستجد، بينها 3 إصابات من بين المقيمين و3 إصابات من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى1312 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة ليستقر عدد الوفيات عند 28 منذ 21 فبراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 4 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 768 .

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