سلطنة عمان تسجل 778 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلن وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد السعيدي اليوم الخميس تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الاصابات في السلطنة إلى 14316 حالة.

وقال السعيدي، في مؤتمر صحفي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا اليوم: إن الإصابات تشمل 265 حالة لعمانيين، و513 لغير عمانيين.

وذكر أن عدد المتعافين بلغ 3451 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات67 حالة، لافتا إلى أن نسبة الوفيات في السلطنة لم تتجاوز 0.5 بالمئة.

وأشار إلى أن العدد الاجمالي للحالات التي تم تنويمها 799 حالة، منها 120 حالة في العناية المركزة وتشكل 1بالمئة فقط من اجمالي الحالات المنومة.

وأكد السعيدي أنه لن يُطلب من أي مقيم مريض دفع ريال واحد مقابل العلاج والفحص، والحكومة تتكفل بعلاجهم بعدة طرق سواء من خلال شركات التأمين أو الكفلاء، أو الحكومة في حال لم يتوفر الخيارين المذكورين.

فيما يخص موسم الخريف بمحافظة ظفار أكد السعيدي أن قرارات اللجنة العليا سارية فيما يخص عدم التجمعات بكافة اشكالها واتخاذ الاجراءات الاحترازية كافة، مشيرا إلى أن قرار الاغلاق يكون بقرار من اللجنة العليا بناء على معطيات انتشار الوباء والخطورة.

ولفت السعيدي إلى أنه سيتم رفع الإغلاق الصحي عن أغلب ولاية مطرح اعتبارا من يوم السبت وسيظل الإغلاق في بعض المواقع لفترة وجيزة.

بدوره، كشف الدكتور سيف العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الامراض بوزارة الصحة عن أنه سيتم فتح الانشطة التجارية المسموح بها يوميا في ولاية مطرح من الساعة 7 صباحا الى 6 مساء، مؤكدا عدم استخدام وسائل النقل العامة في مطرح وعدم تغيير مواقع السكن.

وعزا العبري الإبقاء على إغلاق سوق مطرح وحي الحمرية بسبب تسجيل إصابات عالية بين المقيمين هناك، لافتا إلى أنه سيتم مراجعة الوضع الوبائي في المنطقتين خلال الأسبوعين المقبلين.

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