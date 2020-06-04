56 إصابة جديدة بكورونا في المغرب ولا وفيات

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء أمس الأربعاء تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 7922 حالة، أو ما يعادل 21.8 في المئة لكل 100 ألف نسمة.

وقالت الوزارة إن هذه الحالات الجديدة سجلت في كل من جهة الدار البيضاء (سطات (19 حالة) ومراكش) آسفي (13 حالة) وجهة طنجة/ تطوان/ الحسيمة (16 حالة) والرباط/ سلا/ القنيطرة (6 حالات) وجهة فاس/ مكناس (حالتان).

وأوضحت أن 51 من الحالات سجلت في إطار تتبع المخالطين لحاملي الفيروس.

ولم تسجل أية وفاة، ليبقى عدد المتوفين بسبب هذا الوباء العالمي عند 206 وفاة، وتستقر نسبة الوفاة عند 2.6 في المئة.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تماثل للشفاء 456 شخصا، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 6866 ويرتفع معدل التعافي إلى 86.7 في المئة.

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