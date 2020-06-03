سلطنة عمان تسجل 8 وفيات و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

وقالت الوزارة إن الإصابات تشمل 324 حالة لعمانيين، و414 لغير عمانيين. وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 2845.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز