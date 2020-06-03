سلطنة عمان تسجل 8 وفيات و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم  الاربعاء تسجيل ثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي  الوفيات في السلطنة إلى 67 حالة.
 
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه تم تسجيل 738 إصابة جديدة بالفيروس ليترفع  ليرتفع إجمالي الإصابات في  البلاد إلى 13538  حالة.

وقالت الوزارة إن الإصابات تشمل  324 حالة لعمانيين، و414 لغير عمانيين. وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ  2845.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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