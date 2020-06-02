وفاة واحدة و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

المصدر: رويترز

سجل المغرب حتى مساء اليوم "الثلاثاء" 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 26 إصابة يوم الاثنين ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة 7866 حالة.

كما سُجلت حالة وفاة واحدة بمدينة طنجة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد المتوفين إلى 206 أشخاص لكن معدل الوفاة ظل مستقرا عند 2.6 في المئة.

وتعافت 517 حالة جديدة ليزيد عدد المتعافين إلى 6410 أشخاص أي بنسبة تعافي تصل إلى 81.5 في المئة.

وقالت وزارة الصحة إن ارتفاع حالات التعافي" مرده إلى الحالة السريرية للمرضى المتكفل بهم.. حيث أصبحنا نكتشف الحالات في بدايتها بدون أعراض سريرية أو بأعراض خفيفة جدا يضاف إلى ذلك البروتوكول العلاجي والاستخدام السريع لهذا العلاج الذي أقرته الهيئة الطبية".

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