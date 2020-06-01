لبنان يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس، منها سبع إصابات من المقيمين وست إصابات من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1233 إصابة.

ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ليستقر عدد الوفيات عند 27 .

وبلغ عدد الحالات الحرجة ثلاث حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 715 .

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