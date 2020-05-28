الكويت تسجل 10 وفيات و845 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء "كوفيد-19" في البلاد إلى 185 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 845 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 24112 حالة.

ولفت إلى أن 197 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم أن 752 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 8698 حالة.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اليوم إنهاء الحظر الكلي والعودة إلى الحظر الجزئي ابتداء من بعد غد السبت مع إعلان ضوابط المرحلة الجديدة التي سوف تشمل عودة تدريجية للهيئات الحكومية في البلاد .

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