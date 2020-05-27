مصر تسجل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الأربعاء تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 19 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 816 حالة وفاة، وفقا لبيان الوزارة على صفحتها عبر فيسبوك.

وأشار إلى أن 178 مصابا بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافين.



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