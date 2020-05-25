المغرب يسجل حالة وفاة و62 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى200 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إلى تسجيل 62 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7495 حالة.

كما لفتت إلى شفاء 34 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 4737، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 139103 حالات.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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