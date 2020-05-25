السودان تسجل 19 حالة وفاة و192 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان تسجيل 19 حالة وفاة و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية(سونا) اليوم الاثنين، إن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان ارتفع بذلك إلى 3820 حالة، متضمنة 165 وفاة.

وأشارت إلى أن 34 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 458.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل، والتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي.

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