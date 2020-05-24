مصر تسجل 752 إصابة بفيروس كورونا و29 وفاة

المصدر: رويترز

أعلنت مصر اليوم الأحد تسجيل 752 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ارتفاعا من 727 حالة في اليوم السابق. لكن العدد المسجل اليوم يقل عن الذروة التي وصلت إليها الإصابات يوم الجمعة وبلغت 783 .

وسجلت البلاد اليوم أعلى عدد وفيات بالفيروس في يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء، إذ بلغ عدد حالات الوفاة الجديدة 29 حالة مقارنة مع 28 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 764 حالة وفاة.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس آذار شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئيا.



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