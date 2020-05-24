الجزائر:8 وفيات و193 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر ، تم تسجيل 8 وفيات و193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، أن اجمالي الوفيات ارتفع إلى 600، بينما وصل مجموع الإصابات إلى 8306.

وأشار إلى تماثل 152 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 4578. بينما يرقد 26 مريضا في العناية المركزة.

وفرضت الحكومة الجزائرية تدابير إضافية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد يومي عيد الفطر ، فقررت منع سير المركبات والدراجات الهوائية عبر كامل مدن البلاد، وألزمت المواطنين باستخدام الكمامات في الأماكن العامة، وزادت من ساعات الحجر المنزلي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز