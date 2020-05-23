الأردن يسجل4 إصابات جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 704.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، سُجّلت أيضاً اليوم 9 حالات شفاء، منها حالتان في مستشفى الأمير حمزة، وست حالات في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، وحالة في مستشفى الملكة علياء.

وبين الموجز تفاصيل الحالات الأربع الجديدة التي توزعت على النحو الآتي: حالتان لأردنيين عائدين من الخارج (من ماليزيا)، كانا يخضعان للحجر الصحّي في أحد فنادق العاصمة عمّان، وتمّ نقلهما إلى مستشفى الأمير حمزة، وحالتان لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وأشار الموجز إلى إجراء 2402 فحص مخبري لهذا اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 161722 فحصاً.

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