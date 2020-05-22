الأحد أول أيام عيد الفطر في مصر

المصدر: د ب أ

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، أن غداً السبت هو آخر أيام شهر رمضان الكريم، وأن بعد غد الأحد هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وقال مفتي مصر: "استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام 1441 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك، الموافق 22 مايو لعام 2020 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ 1441 هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق 24 مايو لعام 2020 ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هجريًّا.

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